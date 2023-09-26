رئيس أكبر بنك في العالم يحذر من أنّ “العالم ليس مستعداً” لأسعار الفائدة عند 7%

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في العالم وأمريكا الشمالية “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، في مقابلة مع صحيفة “Times of India” إن العالم ليس مستعداً لأسعار فائدة أمريكية قد تصل إلى 7% مع ركود تضخمي.





وذكر الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس”: “نحث عملائنا على الاستعداد لهذا النوع من الاضطرابات، قائلاً إن الهبوط الحاد لا يزال يمثل خطراً على الاقتصاد الأميركي”.

وتوقع ديمون، بأنّ هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم وأن انتقال الفائدة من مستويات 5% إلى 7% سيكون مؤلماً للاقتصاد أكثر من الانتقال من 3% إلى 5%.

وأكد أنه في حال وصول الفائدة إلى 7% فهذا سيحمل معه عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

هذا ويُقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المُقبلة بنسبة 60%، وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تُشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.