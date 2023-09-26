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سكان الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين في أكتوبر

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرتين فلكيتين في شهر أكتوبر المقبل.

 

وجاء في بيان صادر عن المركز:" في شهر أكتوبر القادم سيتمكن سكان العديد من مناطق الأرض من مشاهدة كسوف للشمس وخسوف للقمر، الكسوف سيحدث في 14 أكتوبر ما بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت موسكو، وذروته ستكون تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.. سيرى الكسوف في مراحله المتعددة لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وسكان مناطق المحيطين الهادئ والهندي، لكن لن يتمكن من رؤيته سكان روسيا".

وبالنسبة لخسوف القمر فأشار المركز إلى أنه سيحدث في 28 أكتوبر المقبل ما بين الساعة 22:36 و 23:53 بتوقيت موسكو، وسيمر القمر عبر الجزء الشمالي من ظل الأرض، وستكون ذروة الخسوف تمام الساعة 23:13 بتوقيت موسكو.

وأشار البيان إلى أن الخسوف سيكون مرئيا لسكان روسيا والعديد من سكان رابطة الدول المستقلة (باستثناء المناطق الواقعة في أقصى الشرق)، كما سيتمكن من رؤية هذه الظاهرة سكان أوروبا وآسيا أستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وسكان بعض بلدان أمريكا الجنوبية، وسكان مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

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