تعز تحتفي بيوم سقوط الامامة بعرض كرنفالي شعبي حضرة الالاف من ابنائها(صور)

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مدينة تعز، صباح الثلاثاء، كرنفالا شعبيا وسط حضور الآلاف من أبناء تعز، وسط شارع جمال، للاحتفال بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر.

وقال وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي في كلمة له، إن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعد احتفاء بسقوط الإمامة والرجعية والتخلف والانتصار على معتقدات الخرافة والعبودية والاستبداد.

وأضاف المخلافي ان ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن وللشعب هويته وكرامته وحريته، ومكانته وحضوره الأصيل المتجذر في عمق التاريخ والحضارة وأشرقت معه شمس الجمهورية والدولة المدنية".

وأكد المخلافي، على الاستمرار في مواجهة الانقلاب الحوثي وأن المعركة معركة متعددة ومفتوحة، على مختلف الجوانب لا تنحصر على الجانب العسكري فحسب بل أيضا على جانب فكري وديني وسياسي وتاريخي ومجتمعي ومعركة مصيرية ووجودية وأهمية التلاحم لاستكمال معركة التحرير وهزيمة الحوثيين.

وتخلل الحفل عروض فنية وخطابية شاركت فيه عدة مكونات شبابية وشعبية وسياسية، تجسد ملاحم الثورة ودور مدينة تعز فيها، جاء ذلك بعد يوم من إيقاد الشعلة في تعز ابتهاجا بذكرى سبتمبر والجمهورية.

وجدد أبناء مدينة تعز العهد على النضال والوفاء للشهداء، بمواصلة السير في طريق الثورة والحفاظ على منجزاتها، إلى جانب تطبيق أهدافها بمواجهة مشاريع الإمامة والاستبداد المتمثلة بجماعة الحوثي.

ويحتفل أبناء مدينة تعز هذا العام بذكرى ثورة 26 سبتمبر والتي قامت ضد النظام الملكي والحكم الإمامي المستبد في ظل الحرب والحصار المفروض عليها من قبل جماعة الحوثي منذ عام 2015.