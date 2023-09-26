شبكة «مأرب برس» الإعلامية تعزي بوفاة الصحفي «محمد الواشعي»

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 119

عبرت شبكة «مأرب برس»، الإعلامية ممثلة بالأستاذ «محمد الصالحي»، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة مراسل الشبكة السابق في محافظة ذمار، الصحفي الفقيد «محمد الواشعي»، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بذبحة صدرية.

وقالت الشبكة إنه وبوفاة «الواشعي»، فقدت الأسرة الصحفية والصحافة في اليمن، واحد من أبرز الكوادر الصحفية والإعلامية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي «محمد الواشعي»، كان قد عمل مراسلا لصحيفة وموقع ”مأرب برس“ من ذمار لعدة سنوات، وأعد عشرات التقارير للصحيفة الورقية قبل توقفها عقب اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء في أواخر 2014م.

وتعرض «الواشعي» للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي، عقب سيطرتها على ذمار وتعرض لاعتداء وحشي في أحد شوارع المحافظة نجم عنه كسر قدمه لتجبره الظروف على النزوح والتهجير القسري إلى مدينة مأرب.