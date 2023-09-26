صحيفة سعودية :طريق السلام تمضي قدماً في اليمن رغم الصعوبات شبكة «مأرب برس» الإعلامية تعزي بوفاة الصحفي «محمد الواشعي» زلزال الـ100 عام.. العالم الهولندي يكشف عن توقعات جديدة وهذه الدولة تتأهّب له ماذا كشفت زوجة الرئيس الأوكرانيّ؟ اعترافات غير متوقعة؟ النائب العليمي: عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن المبعوث الأممي إلى اليمن يصدر بيانا تحذيريا عقب تصعيد المليشيات الحوثية جنوب المملكة العربية السعودية اتحاد جدة يكشف طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدته غيابه بيان للخارجية السعودية بشأن الهجوم الحوثي الذي استهدف القوات البحرينية.. والإمارات تعلق أول تعليق حوثي على ''الهجوم الغادر'' الذي تعرضت له قوات بحرينية سبتمبر المجيد يرعب الحوثيين في صنعاء والمليشيات تعتدي على المحتفلين وتنزع الأعلام.. شاهد الفيديو
عبرت شبكة «مأرب برس»، الإعلامية ممثلة بالأستاذ «محمد الصالحي»، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة مراسل الشبكة السابق في محافظة ذمار، الصحفي الفقيد «محمد الواشعي»، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بذبحة صدرية.
وقالت الشبكة إنه وبوفاة «الواشعي»، فقدت الأسرة الصحفية والصحافة في اليمن، واحد من أبرز الكوادر الصحفية والإعلامية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي «محمد الواشعي»، كان قد عمل مراسلا لصحيفة وموقع ”مأرب برس“ من ذمار لعدة سنوات، وأعد عشرات التقارير للصحيفة الورقية قبل توقفها عقب اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء في أواخر 2014م.
وتعرض «الواشعي» للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي، عقب سيطرتها على ذمار وتعرض لاعتداء وحشي في أحد شوارع المحافظة نجم عنه كسر قدمه لتجبره الظروف على النزوح والتهجير القسري إلى مدينة مأرب.