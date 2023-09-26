النائب العليمي: عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن. وأردف في تغريدات له على موقع (إكس) بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر 1962 المجيدة، بأن مافشل أعداء ثورة سبتمبر في انتزاعه عبر الحرب سيفشلون في تحقيقه عبر طرق أخرى.

وقال النائب العليمي: تأتي الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا لتذكرنا جميعا بعظمتها ولتؤكد لنا أهمية المحافظة على أهدافها النبيلة.

مشددا: لنستعرض بفخر صناعة سبتمبر العظيم، لنجعل الاعلام الوطنية ترفرف في كل الارجاء، لنرفع صور ابطال سبتمبر في كل الميادين، لنغني للحرية والكرامة ، لنردد اناشيد الثورة، لننبذ الكراهية والسلالية المقيتة وليذهب دعاة الإمامة الى الجحيم.