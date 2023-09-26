النائب العليمي: عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن عاجل : المبعوث الأممي إلى اليمن يصدر بيانا تحذيريا عقب تصعيد المليشيات الحوثية جنوب المملكة العربية السعودية اتحاد جدة يكشف طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدته غيابه بيان للخارجية السعودية بشأن الهجوم الحوثي الذي استهدف القوات البحرينية.. والإمارات تعلق أول تعليق حوثي على ''الهجوم الغادر'' الذي تعرضت له قوات بحرينية سبتمبر المجيد يرعب الحوثيين في صنعاء والمليشيات تعتدي على المحتفلين وتنزع الأعلام.. شاهد الفيديو من سمع منكم عن مثلث ألاسكا؟.. أجسام طائرة وقوة خارقة ابتلعت 20 ألف شخص حرب المسيرات تشتعل من جديد بين روسيا وأوكرانيا.. ودبابات أبرامز الأميركية تدخل ساحة المعركة الخارجية الألمانية إعترفات مخزية وفضائح تاريخية عن تزويد دبابات غير صالحة للاستخدام أثناء المعارك الطاحنة لأوكرانيا السعودية تعلن عن توقيف أغرب رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية
قال الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن. وأردف في تغريدات له على موقع (إكس) بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر 1962 المجيدة، بأن مافشل أعداء ثورة سبتمبر في انتزاعه عبر الحرب سيفشلون في تحقيقه عبر طرق أخرى.
وقال النائب العليمي: تأتي الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا لتذكرنا جميعا بعظمتها ولتؤكد لنا أهمية المحافظة على أهدافها النبيلة.
مشددا: لنستعرض بفخر صناعة سبتمبر العظيم، لنجعل الاعلام الوطنية ترفرف في كل الارجاء، لنرفع صور ابطال سبتمبر في كل الميادين، لنغني للحرية والكرامة ، لنردد اناشيد الثورة، لننبذ الكراهية والسلالية المقيتة وليذهب دعاة الإمامة الى الجحيم.