النائب العليمي: عصر الإمامة ومشروعها انتهى ولن يعود مهما كان الثمن عاجل : المبعوث الأممي إلى اليمن يصدر بيانا تحذيريا عقب تصعيد المليشيات الحوثية جنوب المملكة العربية السعودية اتحاد جدة يكشف طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدته غيابه بيان للخارجية السعودية بشأن الهجوم الحوثي الذي استهدف القوات البحرينية.. والإمارات تعلق أول تعليق حوثي على ''الهجوم الغادر'' الذي تعرضت له قوات بحرينية سبتمبر المجيد يرعب الحوثيين في صنعاء والمليشيات تعتدي على المحتفلين وتنزع الأعلام.. شاهد الفيديو من سمع منكم عن مثلث ألاسكا؟.. أجسام طائرة وقوة خارقة ابتلعت 20 ألف شخص حرب المسيرات تشتعل من جديد بين روسيا وأوكرانيا.. ودبابات أبرامز الأميركية تدخل ساحة المعركة الخارجية الألمانية إعترفات مخزية وفضائح تاريخية عن تزويد دبابات غير صالحة للاستخدام أثناء المعارك الطاحنة لأوكرانيا السعودية تعلن عن توقيف أغرب رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية
اعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وعن خسائر في الأرواح بين المدنيين.
كما حذر غروندبرغ من أن "بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوب للحوار البنّاء يتطلب جهدًا كبيرًا، ولكن تسهل خسارته." وشدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.
وقال المبعوث الأممي: "إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية. إن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن."
كما أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية في المملكة العربية السعودية وأدى إلى عدة إصابات، وقدّم تعازيه لمملكة البحرين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
وأضاف: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية."