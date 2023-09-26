عاجل : المبعوث الأممي إلى اليمن يصدر بيانا تحذيريا عقب تصعيد المليشيات الحوثية جنوب المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 687

اعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وعن خسائر في الأرواح بين المدنيين.

كما حذر غروندبرغ من أن "بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوب للحوار البنّاء يتطلب جهدًا كبيرًا، ولكن تسهل خسارته." وشدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.

وقال المبعوث الأممي: "إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية. إن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن."

كما أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية في المملكة العربية السعودية وأدى إلى عدة إصابات، وقدّم تعازيه لمملكة البحرين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية."