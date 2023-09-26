أول تعليق حوثي على ''الهجوم الغادر'' الذي تعرضت له قوات بحرينية

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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علقت جماعة الحوثي على الهجوم بطائرات مسيرة الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين على الحدود الجنوبية السعودية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم ميليشيا الحوثي قوله: ''نعتبر حوادث الخروقات أمرا مؤسفا، ونشدد على أهمية دخول مرحلة السلام الجاد من جميع الأطراف''.

وامس أدان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، مقتل ضابط وضابط صف من قوة مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، والذين قال إنهم سقطوا في "هجوم غادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين".

وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الهجوم "عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي، باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

وقال المالكي: وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.