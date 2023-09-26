سبتمبر المجيد يرعب الحوثيين في صنعاء والمليشيات تعتدي على المحتفلين وتنزع الأعلام.. شاهد الفيديو

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتدت عناصر حوثية مسلحة في صنعاء، على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر المجيدة عشية الذكرى الواحدة والستين لقيامها.

بالقرب من جولة ريماس ووفق فيدوهات متداوله اطلع عليها محرر مأرب برس، قامت عناصر حوثية ترتدي اقنعة بمنع رفع الأعلام واطلقت أعيرة نارية في الهواء.

أحد الأطقم التابعة للمشرف أبو هاشم قام بنزع الأعلام بالقوة من سيارات المواطنين،كما تم أيضاً مصادرة الأعلام من الباعة المتجولين في الشوارع.

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اثار الزخم الكبير لاحتفالات اليمنيين بذكرى ثورة26 سبتمبر، حفيظة مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

وامتلئت صفحات التواصل الاجتماعي بالوسائط والمنشورات المعبرة عن قيمة ثورة سبتمبر المجيدة التي اطاحت بحكم الامامة عام 1962.

ومساء امس اوقدت شعلة سبتمبر في عدة محافظات ابرزها مأرب، كما شوهدت الالعاب النارية تضس سماء تعز وإب وعدة مناطق ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.