أول تعليق حوثي على ''الهجوم الغادر'' الذي تعرضت له قوات بحرينية سبتمبر المجيد يرعب الحوثيين في صنعاء والمليشيات تعتدي على المحتفلين وتنزع الأعلام.. شاهد الفيديو من سمع منكم عن مثلث ألاسكا؟.. أجسام طائرة وقوة خارقة ابتلعت 20 ألف شخص حرب المسيرات تشتعل من جديد بين روسيا وأوكرانيا.. ودبابات أبرامز الأميركية تدخل ساحة المعركة الخارجية الألمانية إعترفات مخزية وفضائح تاريخية عن تزويد دبابات غير صالحة للاستخدام أثناء المعارك الطاحنة لأوكرانيا السعودية تعلن عن توقيف أغرب رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير
اعتدت عناصر حوثية مسلحة في صنعاء، على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر المجيدة عشية الذكرى الواحدة والستين لقيامها.
بالقرب من جولة ريماس ووفق فيدوهات متداوله اطلع عليها محرر مأرب برس، قامت عناصر حوثية ترتدي اقنعة بمنع رفع الأعلام واطلقت أعيرة نارية في الهواء.
أحد الأطقم التابعة للمشرف أبو هاشم قام بنزع الأعلام بالقوة من سيارات المواطنين،كما تم أيضاً مصادرة الأعلام من الباعة المتجولين في الشوارع.
اثار الزخم الكبير لاحتفالات اليمنيين بذكرى ثورة26 سبتمبر، حفيظة مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.
وامتلئت صفحات التواصل الاجتماعي بالوسائط والمنشورات المعبرة عن قيمة ثورة سبتمبر المجيدة التي اطاحت بحكم الامامة عام 1962.
ومساء امس اوقدت شعلة سبتمبر في عدة محافظات ابرزها مأرب، كما شوهدت الالعاب النارية تضس سماء تعز وإب وعدة مناطق ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.