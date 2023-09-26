من سمع منكم عن مثلث ألاسكا؟.. أجسام طائرة وقوة خارقة ابتلعت 20 ألف شخص

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 35

طبعا جميعنا سمعنا وعرفنا "مثلث برمودا" المخيف المجهول-المعلوم، لكن الكثير منا لم يسمع من قبل بـ"مثلث ألاسكا"، حيث اختفى 20 ألف شخص منذ عام 1970 وحيث ظهرت أجسام طائرة مجهولة.

ففي المنطقة الواقعة بين جونو وأنكوراج وبارو أشخاص كثر فقدوا ونسبت حالات الاختفاء إلى ما سمي "Bigfoot" وكائنات فضائية ونشاط كهرومغناطيسي وأمور أخرى.

كما شهدت منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في ألاسكا والتي اعتبرت موطنًا لمئات من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة و"ذوات القدم الكبيرة" اختفاء 20 ألف شخص منذ عام 1970.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه المعلومات المرعبة، فقد سمع الكثيرون عن مثلث برمودا، وهو رقعة من المحيط في منطقة البحر الكاريبي معروفة بكوارث الطائرات والقوارب الغامضة.

معقل للنشاط الخارق ويغيب ما يسمى بـ"مثلث ألاسكا" إلى حد كبير عن الاهتمام العام، على الرغم من أن معدل الأشخاص المفقودين يزيد عن ضعف إحصاءات المعدل الوطني. وتقع هذه المنطقة بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، ويُقال إن المنطقة تعد معقلًا للنشاط الخارق.

وتراوحت تفسيرات هذه الظاهرة الغريبة بين كل شيء بدءًا من النشاط الفضائي وحتى المجالات الكهرومغناطيسية القوية في المنطقة، المشابهة لتلك الموجودة في مثلث برمودا.

تشير الأساطير المحلية إلى مخلوق "الساسكواتش" الذي يرهب المدن. ويشمل ذلك مستوطنة واحدة تسمى بورتلوك على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة كيناي والتي تم التخلي عنها في الخمسينيات بعد أن تعرض القرويون للهجوم والقتل على يد مخلوق مجهول أطلقوا عليه اسم نانتيناك.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت المنطقة بمثابة خلفية لآلاف من حالات الاختفاء غير المبررة. على الرغم من كونها مأهولة بنسبة 1% فقط، إلا أن ألاسكا لديها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين مقارنة بأي ولاية أخرى بمتوسط ​​42.16 لكل 100 ألف، وفقًا لمجلة "World Population Review".

ثاني أعلى ولاية للأشخاص المفقودين هي أريزونا بـ 12.28، أي ضعف المعدل الوطني البالغ 6.5 شخصًا لكل 100.000. وحدثت إحدى حالات الاختفاء الأولى التي أثارت الاهتمام بمثلث ألاسكا في عام 1972، عندما اختفى النائبان الأميركيان هيل بوغز ونيك بيغيتش مع مساعدهما وطيارهما في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به. الفتاة أومان التي اختفت دون أثر الفتاة أومان التي اختفت دون أثر كانت المجموعة مسافرة من أنكوراج إلى جونو عندما يُعتقد أنها سقطت، على الرغم من عدم العثور على حطام أو أي جثث على الإطلاق على الرغم من ما يقرب من 40 يومًا من البحث.

لا أثر للمختفين..

وكان شيئا ابتلعهم! وبحسب ما نشرته "ديلي ميل"، اختفت شانا أومان، 43 عامًا، في الآونة الأخيرة، أثناء زيارتها لصديق في فيربانكس في 3 يونيو 2019. وقد اتخذت أومان الترتيبات اللازمة لتوصيلها إلى المنزل مع صديق، لكنها لم تعد إلى المنزل. لقد غادرت دون أي متعلقات أو كلبها، وأثار اختفاؤها حيرة السلطات التي بحثت لعدة أيام باستخدام طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية. حتى الرجال ذوي الخبرة في الهواء الطلق ليسوا آمنين.

مشهد لا يصدق.. تماسيح عملاقة تساعد كلباً وقع بالنهر بدل أكله الأخيرة مشهد لا يصدق.. تماسيح عملاقة تساعد كلباً وقع بالنهر بدل أكله في عام 2011، خرج المنقذ الجبلي جيرالد ديبيري، 43 عامًا، مع مجموعة في الجبال البيضاء على بعد نحو 70 ميلًا شمال فيربانكس للبحث عن امرأة مفقودة، لكنه لم يعد أبدًا مع البعثة. وبعد مرور عام، تم اكتشاف دراجته الرباعية الدفع مع إيقاف تشغيل المحرك، ولكن لم يكن هناك أي أثر لصاحبها.

"دوامة شريرة"

تم طرح نظريات مؤامرة مختلفة كتفسير لحالات الاختفاء الجماعي في المنطقة. وقال الباحث الميداني كين جيرهارد لقناة "التاريخ" إن المثلث يمكن أن يكون "دوامة شريرة"، وهي منطقة على شكل معين ذات قوة كهرومغناطيسية متزايدة. وقال: "النظرية هي أن هذه المناطق المحددة مشحونة بالطاقة الكهرومغناطيسية الأرضية وأن وفرة الطاقة الكهرومغناطيسية تؤدي إلى بعض الأشياء الغريبة".

المنقذ الجبلي المنقذ الجبلي أجرى فيلم وثائقي جديد من "Discovery" مقابلات مع أشخاص لديهم بعض التجارب الخارقة الأكثر إقناعًا.

ومن بينهم ويس سميث الذي رأى أجسامًا مثلثة "غريبة جدًا" تطير دون إصدار أي صوت.

وقالت خبيرة الأجسام الطائرة المجهولة، ديبي زيجلماير، لصحيفة "ديلي ستار" إن العدد المتناثر من سكان ألاسكا يجعلها "جذابة" للكائنات الفضائية. قالت ديبي، وهي محققة فريق النجوم في "MUFON": "يمكنهم الذهاب إلى حيث يريدون إلى حد كبير".

هذا هو عامل الجذب في ألاسكا." يعتقد "MUFON" أن الفضائيين قد يحاولون التجسس على التكنولوجيا العسكرية المعروضة عبر مثلث ألاسكا ويشير إلى ارتفاع في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة منذ الحرب العالمية الثانية. موطن للطائرات المجهولة إحدى أكبر حالات الاختفاء كانت فقدان 44 عسكريًا على متن طائرة دوغلاس سي-54 سكاي ماستر في طريقها من ألاسكا إلى مونتانا.

وعلى الرغم من واحدة من أكبر مهام البحث والإنقاذ المشتركة التي قامت بها السلطات الكندية والأميركية، لم يتم العثور على أي أثر على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، قال عالم الحيوانات المشفرة، كليف باراكمان، للمنفذ إن "أي شيء، بأي حجم، يمكن أن يكون مختبئًا في برية ألاسكا".

قال: "مع وجود الكثير من الموائل الرائعة وعدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكن التنافس معهم، فإن الساسكواتش تتمتع بشكل أساسي بإدارة ألاسكا