الخارجية الألمانية إعترفات مخزية وفضائح تاريخية عن تزويد دبابات غير صالحة للاستخدام أثناء المعارك الطاحنة لأوكرانيا السعودية تعلن عن توقيف أغرب رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام
اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات.
وقالت بيربوك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعودا وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام".
وأضافت: "بعض المعدات من مساعداتنا كانت من نماذج قديمة جدا، وكنا نعرف ذلك وتحدثنا عن ذلك في البداية وبعضها كانت لا تعمل".
وأشارت إلى أن الأسلحة يجب تقديمها مع الذخيرة، مضيفة أن التأخر في تقديم الأسلحة ناجم عن ضرورة الحصول على موافقة إضافية.
وأضافت أن بعض نماذج الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا قد تكون غير صالحة للاستخدام بسبب عدم توريد الذخيرة المناسبة.
وأكدت بيربوك أنه ليس بوسعها القول ما إذا ستزود ألمانيا القوات الأوكرانية بصواريخ "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كلم، مشيرة إلى أنه "يجب توضيح بعض التفاصيل"، وهذا يستغرق وقتا.
وكانت مجلة "دير شبيغل" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، أن أوكرانيا أعادت لألمانيا 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1A5"، وذلك بسبب الحالة التقنية السيئة لتلك الدبابات