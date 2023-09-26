الخارجية الألمانية إعترفات مخزية وفضائح تاريخية عن تزويد دبابات غير صالحة للاستخدام أثناء المعارك الطاحنة لأوكرانيا السعودية تعلن عن توقيف أغرب رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، يوم الاثنين، إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال.
وقالت الهئية إنه وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وشدد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنهم مستمرون في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
وأكد أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون