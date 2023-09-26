لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد امس الاثنين، سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، اجتماعًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ.

وقال كودروف، في تدوينة على منصة "إكس"، إن اللقاء ناقش بالتفصيل أوضاع التسوية اليمنية بالتركيز على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل ترسيخ وتطوير الزخم الإيجابي عقب الجولة الاخيرة للمفاوضات بين وفدي السعودية وجماعة الحوثيين في الرياض.

وأشار إلى أنه لا بديل عن الطريق السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة اليمنية. وشدد كودروف على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق حوار وطني واسع النطاق تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع القوى السياسية اليمنية الرئيسية