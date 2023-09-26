لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام باحث يكشف عن عرض تمثال يمني للبيع في مزاد عالمي بعد أشهر من اقتنائه المبعوث الأممي يختتم زيارته إلى الرياض ناقش فيها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب باليمن
عقد امس الاثنين، سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، اجتماعًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ.
وقال كودروف، في تدوينة على منصة "إكس"، إن اللقاء ناقش بالتفصيل أوضاع التسوية اليمنية بالتركيز على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل ترسيخ وتطوير الزخم الإيجابي عقب الجولة الاخيرة للمفاوضات بين وفدي السعودية وجماعة الحوثيين في الرياض.
وأشار إلى أنه لا بديل عن الطريق السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة اليمنية. وشدد كودروف على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق حوار وطني واسع النطاق تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع القوى السياسية اليمنية الرئيسية