ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خسر ريال مدريد على أيدي جاره وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف امس الأحد على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم”الليغا”.

سجل لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا “هدفين في الدقيقتين 4 و46″، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، ويحافظ برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.