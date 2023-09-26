لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام باحث يكشف عن عرض تمثال يمني للبيع في مزاد عالمي بعد أشهر من اقتنائه المبعوث الأممي يختتم زيارته إلى الرياض ناقش فيها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب باليمن
خسر ريال مدريد على أيدي جاره وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف امس الأحد على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم”الليغا”.
سجل لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا “هدفين في الدقيقتين 4 و46″، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، ويحافظ برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.