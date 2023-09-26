إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت محافظة إب وسط اليمن، الليلة الماضية، احتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر، وسط قيود حوثية واسعة لمنع أي فعالية بالمناسبة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين جابوا شوارع المدينة إحتفاء بثورة سبتمبر مرددين هتافات من بينها بالروح بالدم نفديك يا يمن.

وذكر شهود عيان أن المواطنين تظاهروا في أكثر من حي ورفعوا الأعلام الوطنية على وقع الأغاني الوطنية بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية بسماء مدينة إب وبقية المديريات. وشهدت مديرية السدة مسقط رأس مفجر ثورة سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني احتفالات شعبية في ميدان ظفار مركز مديرية السدة.

وفي مدينة النادرة، شارك المئات من المواطنين بفعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر، فيما شهدت غالبية مديريات محافظة إب إيقاد شعلة الثورة في الجبال والقمم وسطوح المنازل. وتأتي هذه الفعاليات بالرغم من القيود الحوثية ومنعها أي أنشطة وفعاليات بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.