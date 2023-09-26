اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت الجمهورية اليمنية بأشد وأقسى العبارات استهداف مليشيا الحوثي الارهابية بطائرات مسيرة هجومية، اليوم، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من الجنود البحرينيين.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الارهابي الغادر.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.