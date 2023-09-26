لقاء روسي أممي يناقش أوضاع التسوية في اليمنية ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف إحتفالات شعبية واسعة بذكرى ثورة سبتمبر في اب المخا.. ايقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وشعبي كبير اليمن تدين استهداف مليشيا الحوثي للقوات البحرينية جنوب السعودية عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام باحث يكشف عن عرض تمثال يمني للبيع في مزاد عالمي بعد أشهر من اقتنائه المبعوث الأممي يختتم زيارته إلى الرياض ناقش فيها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب باليمن
أدانت الجمهورية اليمنية بأشد وأقسى العبارات استهداف مليشيا الحوثي الارهابية بطائرات مسيرة هجومية، اليوم، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من الجنود البحرينيين.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الارهابي الغادر.
وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.