عناصر حوثية يعتدون على المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في صنعاء

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر محلية، أن عناصر حوثية اعتدت على المحتفلين بالذكرى الـ 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بأحد شوارع صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وذكر شهود عيان، ان عناصر مليشيا الحوثي قامت بالاعتداء على مواطنين قاموا بالاحتفاء ابتهاجا بعيد الثورة السبتمبرية التي اسقطت النظام الامامي البائد في جولة ريماس بشارع حده.

وأشارت إلى ان عناصر المليشيا قامت بسلب المواطنين والباعة الجائلين للاعلام الوطنية بالقوة وملاحقتهم. تجدر الإشارة أن هذه الممارسات الحوثية تأتي في ظل الزخم الاحتفالي غير المسبوق لليمنيين للتعبير عن تمسكهم بالثورة السبتمبرية والحفاظ على النظام الجمهوري ورفضهم الانقلاب الحوثي الكهنوتية التي جاءت امتدادا لحكم الأئمة