مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء بياناً هاماً بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة الـ » 26 « من سبتمبر المجيدة اعلن فيه تمسكة التام بالثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية واهدافها، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه.



واوضح الحزب في بيانه الذي نشره موقع المؤتمر نت بإن مرور ستة عقود من عمر الثورة اليمنية 26 سبتمبر يجب أن يكون كافياً لليمنيين ليعيدوا اساليب تفكيرهم ونظرتهم لتاريخ بلدهم وشعبهم بعيداً عن التعصب والتخندق الذي يحاول فرض اجندة وافكار معينة سواءً أكان ذلك بنسف كل المنجزات والمكتسبات التي تحققت خلال العقود الستة للثورة( في اشارة الى الحملات الحوثية المعادية لاهداف ومبادئ ثورة الـ 26 من سبتمبر التي قامت ضد أسلافهم من الأئمة )



وتابع الحزب في بيانة بالقول :سيظل حزب المؤتمر يكرر مواقفه في التمسك والدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية واهدافها، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه وقناعاته وتوجهاته وفقاً لنظام دستوري وقانوني يكفل المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.



واعلن الحزب رفضه للنزعات المتطرفة والمذهبية كانت او مناطقية او قروية او انفصالية.. مشددًا على ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية التي تضمن تحقيق القاعدة السياسية التي تقول ان اليمن مِلْك لأبنائه ويتسع لهم جميعاً دون استثناء .



وتابع :أي تحول او تغيير يجب ان يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الاهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب ان نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون .



واشار الحزب في بيانة بان السبب الاول الذي يمثل حجر عثرة امام صنع التحولات الناجحة التي تتطلب قراءة وتقييم وتمحيص المراحل التاريخية بكل ايجابياتها وسلبياتها ومن ثم البناء على ماهو ايجابي وتصحيح ومعالجة السلبيات برؤية تضع مصالح الوطن العليا وثوابته فوق أي اعتبارات او مصالح ضيقة هو التعصب والتخندق الذي يحاول فرض اجندة وافكار معينة سواءً أكان ذلك بنسف كل المنجزات والمكتسبات التي تحققت خلال العقود الستة للثورة(في اشارة الى المساعي الحوثية المستمرة في حوثنة المجتمع اليمني بالقوة وتأسيس نظام رجعي قائم على العنصرية والطبقية الذي يكفر بالنظام الجمهوري الذي يكفل للشعب حرية اختيار حكامة )