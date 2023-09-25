مؤتمر صنعاء يصدر بياناً غاضباً - ويحذر المليشيات : نتمسك بالنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام باحث يكشف عن عرض تمثال يمني للبيع في مزاد عالمي بعد أشهر من اقتنائه المبعوث الأممي يختتم زيارته إلى الرياض ناقش فيها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب باليمن ناطق التحالف يتحدث عن وقوع قتلى وجرحى في حدود المملكة تفاصيل تقرير يكشف خطة نيمار للرحيل عن الهلال والعودة لناديه السابق تغري الشباب عبر AI.. هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك جريمة حوثية جديدة ضحيتها مجموعة من الاطفال بصنعاء والمليشيات تصدر تعميماً لطمسها ضحايا الألغام الحوثية يرتفع إلى أكثر من الضعف بـ الحديدة بيان أممي يتحدث عن دفع رواتب الموظفين ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن
أكد مستشار الرئيس ونقيب الصحفيين اليمنيين السابق نصر طه مصطفى، أن ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام ومآثرهم الخالدة ومواقفهم الوطنية التي انتصرت للثورة في أقسى الظروف وحافظت على الجمهورية في أحرج اللحظات.
وقال في منشور له على منصة إكس إن ثوار سبتمبر أدوا واجبهم التاريخي ونقلوا اليمن من ظلمات الجهل والتخلف إلى نور المعرفة والعصر، وأشعلوا في يوم 26 سبتمبر ثورة مكتملة الأركان بأهدافها ومضامينها وتحولاتها الجذرية وطموحاتها ورؤيتها التغييرية الشاملة.
وأضاف بأنهم تحملوا أثقال المسئولية وأعباءها التي تنوء بحملها الجبال في سنوات النضال والتأسيس، وخرجوا منها خفافاً لا أفسدوا ولا تعدوا على مال عام بل غادروا مواقعهم وهم نماذج لطهارة اليد وعفة النفس.
وأكد أن ثوار سبتمبر انتصروا بمواقفهم الوطنية في أقسى الظروف وحافظوا على الجمهورية في أحرج اللحظات وصمدوا بشرف ونزاهة وصدق في وجه كل المؤامرات التي حاولت وأد الحلم الجمهوري، مشيرا إلى أنهم قادوا "بنفس العزيمة والثقة واحدة من أعظم المصالحات الوطنية الشجاعة في تاريخ الشعوب لملمت جراح شعبنا وعصمت دماءه ووحدت صفوفه وألفت القلوب ورسخت أسس سلام عادل وأعادت علاقة اليمن بأشقائه وأصدقائه لمسارها الصحيح".
وختم بالقول: "سلام عليكم في كل حين يا أنبل الرجال.. نستلهم دوماً ذكراكم وشجاعتكم وبطولاتكم وتضحياتكم في عيد الثورة السبتمبرية الخالدة لنجدد آمالنا بسلام قريب يوقف نزيف الدم ويحقق مصالحة شاملة ويحفظ اليمن آمناً مستقراً ديمقراطياً"