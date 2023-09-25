نصر طه مصطفى: ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مستشار الرئيس ونقيب الصحفيين اليمنيين السابق نصر طه مصطفى، أن ثوار سبتمبر يعيشون في قلب كل يمني ولا يمكن نسيان تضحياتهم الجسام ومآثرهم الخالدة ومواقفهم الوطنية التي انتصرت للثورة في أقسى الظروف وحافظت على الجمهورية في أحرج اللحظات.

وقال في منشور له على منصة إكس إن ثوار سبتمبر أدوا واجبهم التاريخي ونقلوا اليمن من ظلمات الجهل والتخلف إلى نور المعرفة والعصر، وأشعلوا في يوم 26 سبتمبر ثورة مكتملة الأركان بأهدافها ومضامينها وتحولاتها الجذرية وطموحاتها ورؤيتها التغييرية الشاملة.

وأضاف بأنهم تحملوا أثقال المسئولية وأعباءها التي تنوء بحملها الجبال في سنوات النضال والتأسيس، وخرجوا منها خفافاً لا أفسدوا ولا تعدوا على مال عام بل غادروا مواقعهم وهم نماذج لطهارة اليد وعفة النفس.

وأكد أن ثوار سبتمبر انتصروا بمواقفهم الوطنية في أقسى الظروف وحافظوا على الجمهورية في أحرج اللحظات وصمدوا بشرف ونزاهة وصدق في وجه كل المؤامرات التي حاولت وأد الحلم الجمهوري، مشيرا إلى أنهم قادوا "بنفس العزيمة والثقة واحدة من أعظم المصالحات الوطنية الشجاعة في تاريخ الشعوب لملمت جراح شعبنا وعصمت دماءه ووحدت صفوفه وألفت القلوب ورسخت أسس سلام عادل وأعادت علاقة اليمن بأشقائه وأصدقائه لمسارها الصحيح".

وختم بالقول: "سلام عليكم في كل حين يا أنبل الرجال.. نستلهم دوماً ذكراكم وشجاعتكم وبطولاتكم وتضحياتكم في عيد الثورة السبتمبرية الخالدة لنجدد آمالنا بسلام قريب يوقف نزيف الدم ويحقق مصالحة شاملة ويحفظ اليمن آمناً مستقراً ديمقراطياً"