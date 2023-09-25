ناطق التحالف يتحدث عن وقوع قتلى وجرحى في حدود المملكة تفاصيل

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت السعودية، يوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة عدد آخرين، من القوات البحرينية على حدودها الجنوبية بهجوم مسير.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن ضابط وضابط صف قتلا وإصيب عدد من منسوبي قوة الواجب المرابطة مع قوات مملكة البحرين على الحدود الجنوبية للسعودية صباح الاثنين (10 ربيع الأول 1445هـ ).

وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر، متهما بعض العناصر التابعة للحوثيين القيام به، واعتبره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

واعتبرت هذه الأعمال عدائية واستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

كما أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وفقا للبيان.