الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 187

أفاد تقرير صحفي، بأن النجم البرازيلي نيمار، وضع خطة للعودة إلى ناديه السابق، سانتوس في نهاية الموسم المُقبل، من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

تقرير يكشف خطة نيمار للرحيل عن الهلال والعودة لناديه السابق

بعد أقل من شهرين مرا على توقيع نيمار دا سيلفا عقد تمثيل الهلال السعودي، يبدو أنّ الأخير وضع خطة واضحة لرحيله عن الزعيم ومستقبله حتى كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن أصدقاء مقربون من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال، بسبب نيته العودة إلى ناديه الأم سانتوس على غرار ما فعل مواطنه روبينيو قبل مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وأوضحت الصحيفة، أن نيمار تواصل بالفعل مع مسؤولي نادي سانتوس، وناقش معهم خطة العودة، وأنّ لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى، بحسب أصدقائه المقربين.

يأتي ذلك في وقت زعمت فيه تقارير مؤخراً، بأن نيمار دخل في أزمة مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي.

وانضم نيمار (31 عاماً) إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم، بموجب عقد يمتد لمدة سنتين حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.



