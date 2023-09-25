تغري الشباب عبر AI.. هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حالها كحال الجميع، يبدو أن شركة "ميتا" قررت الاستفادة من الذكاء الصناعي أيضاً.سحب البساط!

فقد تبين أن مالكة "فيسبوك" تعمل هذه الأيام على تطوير عشرات من روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، كوسيلة لجذب المستخدمين الشباب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأضاف المصدر أن الشركة تعمل على اختبار روبوتات الذكاء الاصطناعي من قبل الموظفين، على أن تعلن عن أول وكلاء هؤلاء في مؤتمر Meta Connect، الذي يبدأ يوم الأربعاء القادم.

كما من المفترض أن يتم استخدام الروبوتات كوسيلة لتعزيز التفاعل مع المستخدمين، خصوصاً وأن بعضهم قد يتمتع أيضا بمهارات متعلقة بالإنتاجية مثل القدرة على المساعدة في البرمجة أو المهام الأخرى، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

يأتي هذا القرار على ما يبدو في إطار خطة "ميتا" لجذب المراهقين ممن استحوذ عليهم تيك توك خلال الفترة الماضية.

وقد كانت الشركة فعلا مهتمة بملاحقة المستخدمين الأصغر سنا، وأعطت ذلك أولوية خصوصا بعد ظهور التطبيق الصيني، وسحبه البساط من المنصات الأخرى بين المراهقين في العامين الماضيين.

ودفع هذا التحول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في أكتوبر 2021 إلى القول إن الشركة ستعيد تجهيز "فرقها لجعل خدمة الشباب بمثابة نجم الشمال بدلاً من تحسينها لعدد أكبر من كبار السن".جذب الشباب

يشار إلى أنه ومع ظهور تكنولوجيا نماذج اللغات الكبيرة منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر الماضي، أعادت Meta أيضًا تركيز عمل أقسام الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للتطبيق في تطبيقات الشركة المختلفة و Metaverse.

وتأمل الشركة اليوم في أن تساعد شخصيات Gen AI، كما هي معروفة داخليا، الشركة في جذب المستخدمين الشباب.