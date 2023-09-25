ناطق التحالف يتحدث عن وقوع قتلى وجرحى في حدود المملكة تفاصيل تقرير يكشف خطة نيمار للرحيل عن الهلال والعودة لناديه السابق تغري الشباب عبر AI.. هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك جريمة حوثية جديدة ضحيتها مجموعة من الاطفال بصنعاء والمليشيات تصدر تعميماً لطمسها ضحايا الألغام الحوثية يرتفع إلى أكثر من الضعف بـ الحديدة بيان أممي يتحدث عن دفع رواتب الموظفين ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن تعرف على أهم ماقالة رئيس مجلس القيادة في خطابة بالعيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تطورات خطيرة.. هجوم حوثي إرهابي يستهدف عسكريَين بحرينيين - حصيلة أولية للضحايا بحضور اللواء سلطان العرادة : إيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بمدينة مأرب توكل كرمان: ثورة 26 سبتمبر غيرت مجرى تاريخنا المعاصر ومن لم يعرف الإمامة عليه اليوم أن يشاهدها في جماعة الحوثيين
أكدت مصادر طبية أن جريمة جديدة وقعت بحق عدد من الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، الذي تتخذ منه المليشيا مقرًا لصندوق الجبايات المسمى "صندوق مكافحة السرطان".
الجريمة أكدتها وثيقة أوضحت أن عددًا جديدًا من الأطفال أصيبوا بأعراض مشابهة لما أصيب به أطفال السرطان العام الماضي، وتشابهت الأعراض التي ظهرت على الأطفال خلال الشهر الماضي بالأعراض، التي أودت بحياة أكثر من 20 طفلا السنة الماضية.
ووفقاً للوثيقة المؤرخة بداية شهر أغسطس الماضي، فقد ظهرت أعراض جديدة على مجموعة من الأطفال الذين أخذوا جرعة (methrotrexate ini)، وفيها طلب من مجموعة من الأطباء التحقيق في الواقعة، ورفع تقرير بسير عمل وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وتقريرا فنيا عنها.
وكشف - حساب "صيدلاني يمني" على فيسبوك المتخصص بأخبار الصيدلة في اليمن - "إن وزارة الصحة الحوثية تعمم على إخفاء الجريمة، مرة أخرى".
يذكر أن الحوثي طه المتوكل هو المشرف الأول على هيئة الأدوية في صنعاء، ويدير العشرات من الصيدليات التي تعمل بدورها على ادارة السوق السوداء للأدوية التابعة للجماعة.
وكان نحو 20 طفلا قد توفوا منتصف أكتوبر الماضي؛ نتيجة حقنهم بدواء فاسد في مستشفى الكويت بصنعاء، وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي عن هذه الجريمة التي اقرت المليشيا وقوفها خلفها.