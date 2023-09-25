جريمة حوثية جديدة ضحيتها مجموعة من الاطفال بصنعاء والمليشيات تصدر تعميماً لطمسها

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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أكدت مصادر طبية أن جريمة جديدة وقعت بحق عدد من الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، الذي تتخذ منه المليشيا مقرًا لصندوق الجبايات المسمى "صندوق مكافحة السرطان".

الجريمة أكدتها وثيقة أوضحت أن عددًا جديدًا من الأطفال أصيبوا بأعراض مشابهة لما أصيب به أطفال السرطان العام الماضي، وتشابهت الأعراض التي ظهرت على الأطفال خلال الشهر الماضي بالأعراض، التي أودت بحياة أكثر من 20 طفلا السنة الماضية.

ووفقاً للوثيقة المؤرخة بداية شهر أغسطس الماضي، فقد ظهرت أعراض جديدة على مجموعة من الأطفال الذين أخذوا جرعة (methrotrexate ini)، وفيها طلب من مجموعة من الأطباء التحقيق في الواقعة، ورفع تقرير بسير عمل وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وتقريرا فنيا عنها.

وكشف - حساب "صيدلاني يمني" على فيسبوك المتخصص بأخبار الصيدلة في اليمن - "إن وزارة الصحة الحوثية تعمم على إخفاء الجريمة، مرة أخرى".

يذكر أن الحوثي طه المتوكل هو المشرف الأول على هيئة الأدوية في صنعاء، ويدير العشرات من الصيدليات التي تعمل بدورها على ادارة السوق السوداء للأدوية التابعة للجماعة.

وكان نحو 20 طفلا قد توفوا منتصف أكتوبر الماضي؛ نتيجة حقنهم بدواء فاسد في مستشفى الكويت بصنعاء، وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي عن هذه الجريمة التي اقرت المليشيا وقوفها خلفها.