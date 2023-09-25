بيان أممي يتحدث عن دفع رواتب الموظفين ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 968

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الإثنين، بالسفير السعودي لدى اليمن لمناقشة قضية رواتب الموظفين والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إن غروندبرغ التقى في العاصمة السعودية الرياض مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين.

وأضاف بأن غروندبرغ التقى مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، لمناقشة "تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

وجدد المبعوث الأممي غروندبرغ تقديره لدعم السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد.

كما التقى غروندبرغ في الرياض بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم السلام.

وقال المبعوث الأممي: "في هذه الفترة الحرجة، يحتاج اليمن إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدمًا على طريق السلام والتنمية المستدامة."