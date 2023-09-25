بحضور اللواء سلطان العرادة : إيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بمدينة مأرب توكل كرمان: ثورة 26 سبتمبر غيرت مجرى تاريخنا المعاصر ومن لم يعرف الإمامة عليه اليوم أن يشاهدها في جماعة الحوثيين واتساب تكشف عن مفاجئة كبيرة بخصوص القنوات العامة للمستخدمين أقلام سبتمبرية عنوان صباحية شعرية في مأرب احياءً لثورة سبتمبر المجيدة مباحثات يمنية أممية لتعزيز أوجه التعاون في قطاعي المياه والبيئة دلالات الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر شارك تحت هاشتاج #ميلاد_وطن_26سبتمبر .. حملة الكترونية إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة من جديد آثار اليمن للبيع.. رأس تمثال رائع معروض بـ 75 ألف جنيه! قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم يومان إجازة في مناطق الحوثيين والخدمة المدنية بعدن تعلن غدا اجازة رسمية
حضر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة حفل ايقاد الشعلة الأم احتفاء بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، الذي شهدته محافظة مأرب مساء اليوم، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، ومشاركة أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي من جمهورية مصر العربية
وبدأ حفل إيقاد الشعلة بالنشيد الوطني وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ،وعقب الإذن ببدء العرض الكشفي الشبابي الكرنفالي، قدمت الأفواج الكشفية من مختلف محافظات الجمهورية، العديد من اللوحات الفنية الوطنية وهم يحملون رايات الوطن ترفرف خفاقةً فوق الهامات والرؤوس وتجسد إيمان الشعب اليمني بأهداف ثورة 26 سبتمبر وتمسكهم بها على درب الأحرار ، وعهد الأجيال حمل مشاعل الثورة عالياً حتى استكمال تحقيق أهدافها والدفاع عنها وعن مكتسباتها العظيمة.
وكان الكشَّاف رأفت علي من محافظة تعز، قد تلا وثيقة العهد المعمدة بالدم عن منتسبي الحركة الكشفية والشبابية رفعوها إلى القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بهذه المناسبة العظيمة، جددوا فيها العهد أنهم سيظلون الجنود المخلصين والحراس الأمناء والأوفياء للوطن والثورة والجمهورية ، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن من قوى التمرد والارهاب والسير بخطى ثابتة نحو الدولة الاتحادية الحديثة.
عقب ذلك قام كلٍ من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، بإيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة إيذاناً بتدشين الاحتفالات في عموم محافظات الجمهورية.
حضر حفل ايقاد الشعلة المناضل السبتمبري اللواء احمد قرحش ونائب رئيس مجلس الشورى عبدالله ابو الغيث ورئيس جامعة إقليم سبأ وعدد من محافظي المحافظات ونائبي وزير التربية والكهرباء ، وأعضاء بمجلسي النواب والشورى ووكلاء عدد من الوزرات والمحافظات، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية ، وقيادات أحزاب وتنظيمات سياسية وفروعها في المحافظة وشخصيات اجتماعية، ومفوض عام جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية مشعل الداعري.