واتساب تكشف عن مفاجئة كبيرة بخصوص القنوات العامة للمستخدمين أقلام سبتمبرية عنوان صباحية شعرية في مأرب احياءً لثورة سبتمبر المجيدة مباحثات يمنية أممية لتعزيز أوجه التعاون في قطاعي المياه والبيئة دلالات الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر شارك تحت هاشتاج #ميلاد_وطن_26سبتمبر .. حملة الكترونية إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة من جديد آثار اليمن للبيع.. رأس تمثال رائع معروض بـ 75 ألف جنيه! قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم يومان إجازة في مناطق الحوثيين والخدمة المدنية بعدن تعلن غدا اجازة رسمية منظمات يمنية تقيم معرضاً في فرنسا لفضح جرائم الحوثي صحيفة مشهورة تكشف سيناريوهات مثيرة على اندلاع حرب عالمية ثالثة في ظل جمود الوضع بين روسيا وأوكرانيا
أقامت مؤسسة القلم للفكر والثقافة امس الأحد صباحية شعرية تزامناً مع احتفالات بلادنا بالعيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.
وفي الصباحية الشعرية التي أقيمت تحت عنوان" أقلام سبتمرية"، وحضرها عدد من الشخصيات الأكاديمية ورجال الفكر والثقافة، اعتبر الدكتور حسين الموساي أمين عام مؤسسة القلم - نائب رئيس جامعة إقليم سبأ، إقامة الصباحية الشعرية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إحدى الإسهامات لإحياءها في وجدان الشعب، وتخليداً وتذكيراً بسمو أهدافها". ودعا الدكتور الموساي" إلى وحدة الصف الجمهوري لمناهضة المليشيا الكهنوتية وفكرها الطائفي الذي تسعى من خلاله لطمس هوية الشعب اليمني".
وفي الصباحية الشعرية قدم كوكبة من الشعراء( فؤاد متاش، مازن الطلقي، أم عبدالله الصعدية قادمة من صعدة) عدداً من القصائد الشعرية جسدت أسمى معاني ثورة 26 سبتمبر. كما قدمت عدد من القصائد الشعرية السبتمبرية لعدد من الشعراء الحضور نالت استحسان الحضور.