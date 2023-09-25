أقلام سبتمبرية عنوان صباحية شعرية في مأرب احياءً لثورة سبتمبر المجيدة

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقامت مؤسسة القلم للفكر والثقافة امس الأحد صباحية شعرية تزامناً مع احتفالات بلادنا بالعيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

وفي الصباحية الشعرية التي أقيمت تحت عنوان" أقلام سبتمرية"، وحضرها عدد من الشخصيات الأكاديمية ورجال الفكر والثقافة، اعتبر الدكتور حسين الموساي أمين عام مؤسسة القلم - نائب رئيس جامعة إقليم سبأ، إقامة الصباحية الشعرية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إحدى الإسهامات لإحياءها في وجدان الشعب، وتخليداً وتذكيراً بسمو أهدافها". ودعا الدكتور الموساي" إلى وحدة الصف الجمهوري لمناهضة المليشيا الكهنوتية وفكرها الطائفي الذي تسعى من خلاله لطمس هوية الشعب اليمني".

وفي الصباحية الشعرية قدم كوكبة من الشعراء( فؤاد متاش، مازن الطلقي، أم عبدالله الصعدية قادمة من صعدة) عدداً من القصائد الشعرية جسدت أسمى معاني ثورة 26 سبتمبر. كما قدمت عدد من القصائد الشعرية السبتمبرية لعدد من الشعراء الحضور نالت استحسان الحضور.