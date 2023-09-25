مباحثات يمنية أممية لتعزيز أوجه التعاون في قطاعي المياه والبيئة الأحوال المدنية تعلن عن انجاز 2473 معاملة للمواطنين في المحافظات المحررة دلالات الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر شارك تحت هاشتاج #ميلاد_وطن_26سبتمبر .. حملة الكترونية إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة من جديد آثار اليمن للبيع.. رأس تمثال رائع معروض بـ 75 ألف جنيه! قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم يومان إجازة في مناطق الحوثيين والخدمة المدنية بعدن تعلن غدا اجازة رسمية منظمات يمنية تقيم معرضاً في فرنسا لفضح جرائم الحوثي صحيفة مشهورة تكشف سيناريوهات مثيرة على اندلاع حرب عالمية ثالثة في ظل جمود الوضع بين روسيا وأوكرانيا إداء صدم الغرب في خنادق ودرون وإطارات.. هكذا تعلمت روسيا من أخطائها في أوكرانيا
بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نادية العواملة، تعزيز أوجه التعاون الثنائي وآليات التنسيق في التخطيط والتنفيذ للمشاريع بقطاعي المياه والبيئة. كما ناقش اللقاء، خطط وبرامج وأهداف وزارة المياه والهيئة العامة للبيئة في عدد من محافظات الجمهورية، والمشاريع المشتركة القائمة والمستقبلية، وسبل دعم الجهود الحكومية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الوزير الشرجبي، على الأهمية البالغة لاستمرار دعم المؤسسة العامة والمؤسسات المحلية للمياه ومساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لتغطية احتياجات السكان من المياه النقية والمأمونة.. مشيراً الى الوضع الطارئ والتوجه نحو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة..مستعرضاً التحديات التي تواجه البيئة اليمنية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.. مشيرا الى الاحتياجات العاجلة من المشاريع البيئية التي سيكون لها اثراً ملموساً على حياة المواطنين في المدى القريب.
كما ناقش اللقاء الاستعدادات الجارية لمشاركة الجمهورية اليمنية في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 28) التي ستنعقد في مدينة دبي الإماراتية في نوفمبر المقبل، وآلية التنسيق والعمل المشترك خلال فعاليات القمة.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالدور الذي تلعبه وزارة المياه والبيئة لتحقيق التعافي في قطاع المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.. مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والبرنامج الإنمائي لتحقيق الاستمرارية والاستقرار في تنفيذ المشاريع