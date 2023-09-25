مباحثات يمنية أممية لتعزيز أوجه التعاون في قطاعي المياه والبيئة

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نادية العواملة، تعزيز أوجه التعاون الثنائي وآليات التنسيق في التخطيط والتنفيذ للمشاريع بقطاعي المياه والبيئة. كما ناقش اللقاء، خطط وبرامج وأهداف وزارة المياه والهيئة العامة للبيئة في عدد من محافظات الجمهورية، والمشاريع المشتركة القائمة والمستقبلية، وسبل دعم الجهود الحكومية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الوزير الشرجبي، على الأهمية البالغة لاستمرار دعم المؤسسة العامة والمؤسسات المحلية للمياه ومساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لتغطية احتياجات السكان من المياه النقية والمأمونة.. مشيراً الى الوضع الطارئ والتوجه نحو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة..مستعرضاً التحديات التي تواجه البيئة اليمنية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.. مشيرا الى الاحتياجات العاجلة من المشاريع البيئية التي سيكون لها اثراً ملموساً على حياة المواطنين في المدى القريب.

كما ناقش اللقاء الاستعدادات الجارية لمشاركة الجمهورية اليمنية في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 28) التي ستنعقد في مدينة دبي الإماراتية في نوفمبر المقبل، وآلية التنسيق والعمل المشترك خلال فعاليات القمة.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالدور الذي تلعبه وزارة المياه والبيئة لتحقيق التعافي في قطاع المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.. مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والبرنامج الإنمائي لتحقيق الاستمرارية والاستقرار في تنفيذ المشاريع