مباحثات يمنية أممية لتعزيز أوجه التعاون في قطاعي المياه والبيئة الأحوال المدنية تعلن عن انجاز 2473 معاملة للمواطنين في المحافظات المحررة دلالات الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر شارك تحت هاشتاج #ميلاد_وطن_26سبتمبر .. حملة الكترونية إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة من جديد آثار اليمن للبيع.. رأس تمثال رائع معروض بـ 75 ألف جنيه! قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم يومان إجازة في مناطق الحوثيين والخدمة المدنية بعدن تعلن غدا اجازة رسمية منظمات يمنية تقيم معرضاً في فرنسا لفضح جرائم الحوثي صحيفة مشهورة تكشف سيناريوهات مثيرة على اندلاع حرب عالمية ثالثة في ظل جمود الوضع بين روسيا وأوكرانيا إداء صدم الغرب في خنادق ودرون وإطارات.. هكذا تعلمت روسيا من أخطائها في أوكرانيا
أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عبر فروعها في المحافظات المحررة يوم أمس الأحد 2473 معاملة للمواطنين.
وأوضحت المصلحة أنها في إطار إنجازها لمعاملات المواطنين وتقديم خدماتها عبر مراكزها قد أصدرت يوم أمس 1272 بطاقة شخصية و 52 بطاقة عائلية، بالإضافة إلى 1055 شهادة ميلاد بينها اثنتين لأجانب و 39 شهادة وفاة كما أصدرت 21 تصريح دفن إضافة لـ 34 قيد زواج وميلاد