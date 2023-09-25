الأحوال المدنية تعلن عن انجاز 2473 معاملة للمواطنين في المحافظات المحررة

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عبر فروعها في المحافظات المحررة يوم أمس الأحد 2473 معاملة للمواطنين.

وأوضحت المصلحة أنها في إطار إنجازها لمعاملات المواطنين وتقديم خدماتها عبر مراكزها قد أصدرت يوم أمس 1272 بطاقة شخصية و 52 بطاقة عائلية، بالإضافة إلى 1055 شهادة ميلاد بينها اثنتين لأجانب و 39 شهادة وفاة كما أصدرت 21 تصريح دفن إضافة لـ 34 قيد زواج وميلاد