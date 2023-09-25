شارك تحت هاشتاج #ميلاد_وطن_26سبتمبر .. حملة الكترونية إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة

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يطلق نشطاء وإعلاميون عصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر/ أيلول، حملة إلكترونية، إحياءً للذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي، في العام 196 2م.
وقال القائمون على إدارة الحملة، بأنها تنطلق الساعة الرابعة عصرا، اليوم الإثنين، وذلك تحت هاشتاج/
#ميلاد_وطن_26سبتمبر
ودعا القائمون على الحملة كافة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى التفاعل مع الحملة.
وسترافق الحملة العديد من المواد الصحفية والفلاشات والتصاميم والتغريدات باللغتين العربية والانجليزية التي تحيي روح ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة وقادتها الأبطال الذين أسقطوا نظام الإمامة الكهنوتي.
ويصادف غد الثلاثاء الذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة 1962م، التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي، وفتحت مرحلة جديدة للانتقال إلى النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي.