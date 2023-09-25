من جديد آثار اليمن للبيع.. رأس تمثال رائع معروض بـ 75 ألف جنيه!

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشف الباحث في قطاع الآثار، عبدالله محسن، عن تقديم معرض "ديفيد آرون"، في لندن، تمثال رأس أنثى قتبان الرائع للبيع بـ75 ألف جنيه بعد أقل من 10 أشهر من اقتنائه.

وكانت دار مزادات "سوذبيز" قد عرضته للبيع، في السابع من ديسمبر 2022م، في مزاد النحت القديم، والأعمال الفنية، وسط منافسة بين أكثر من متحف آثار.

وبحسب ما ورد في سجل التمثال، فإنه بيع أول مرة في مزاد "سوذبيز" لندن، في 29 أبريل 1963م برقم (86)، واستحوذ عليه معرض جيمبل فيلس، الذي أسسه تشارلز وبيتر جيمبل، أبنا تاجر الفن الباريسي الشهير رينيه جيمبل.

والتمثال لرأس أنثى دون جسد، منحوت بدقة من المرمر الكريمي اللون بالتساوي، ويتميز الوجه بذقن وعظام وجنتين مستديرة عالية، وعيون بيضاوية كبيرة مثبتة بعمق للترصيع.

وبحسب ديفيد آرون، "يتوافق هذا الرأس من الناحية الأسلوبية مع تلك الموجودة في تمنُع، عاصمة مملكة قتبان اليمنية القديمة، التي كانت موجودة من الألفية الأولى قبل الميلاد".

وقد وصف المؤلف والفيلسوف الروماني بليني الأكبر تَمنُع بأنها مدينة مزدحمة تضم حوالي 65 معبدا، وكشفت الحفريات، التي أجراها ويندل فيليبس وفريقه في عامي 1950 و1951، عن عدة مواقع في المدينة.

وسبق أن كشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، عن عدد الآثار اليمنية التي يجري بيعها في مزادات في عدد من العواصم الغربية.

وتعرّضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد، خصوصا في الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و"إسرائيل".