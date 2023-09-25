يومان إجازة في مناطق الحوثيين والخدمة المدنية بعدن تعلن غدا اجازة رسمية

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، التابعة للحكومة الشرعية، ان يوم غداً الثلاثاء، اجازة رسمية لجميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية وذلك بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.
وذكرت الوزارة في بيان، ان ذلك ياتي استناداً الى المادة رقم (3) لسنة 2000م بشأن الاجازات والعطلات الرسمية..معبرة عن اجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية ولكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.
من جهتها الخدمة المدنية التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء اعلنت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وذكرى المولد النبوي.