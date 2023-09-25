منظمات يمنية تقيم معرضاً في فرنسا لفضح جرائم الحوثي

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أقامت منظمة ميون لحقوق الإنسان والرابطة الإنسانية للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة أمس (السبت) معرضا للصور الفوتوغرافية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية للتعريف بانتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن.

وحظي المعرض، الذي نصبت فيه صور فوتوغرافية أمام مقر البرلمان الأوروبي، وحمل عنوان «انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن..

جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم»، بإقبال كبير من الناشطين والحقوقيين والصحفيين المهتمين بالشأن اليمني.

وقال رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده الحذيفي إن هذا المعرض يهدف إلى وضع الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين في أوروبا في صورة حقائق الوضع الإنساني في اليمن، مبيناً أن هذا المعرض الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع منظمتين أخريين ليس الأول في أوروبا، فقد سبق لميون إقامة معارض أخرى منها في هولندا والسويد وجنيف السويسرية