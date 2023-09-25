تحذيرات طبية عاجلة من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد تعرف على العلامات الأولى لسرطان العين الأكثر شيوعا بعد الانقلاب العسكري.. فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر ثلاثية موراتا وغريزمان تصعق ريال مدريد تحذيرات من تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية في اليمن .. جفاف وفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر سيغير معالم الشرق الأوسط.. الممر التجاري الجديد يفيد بعض العرب وأمريكا ويضر دولة عربية تأهب رسمي وشعبي للاحتفال بثورة «26 سبتمبر» التي قامت ضد أسلاف الحوثيين من الأئمة بالتزامن مع أعياد سبتمبر وأكتوبر: صدور كتاب اليمن في مواجهة الإمامة للدكتور أحمد ردمان عن مركز نشوان الحميري مجلس شباب الثورة يحتفل بذكرى 26 سبتمبر في إسطنبول العرب يسجلون أول بصمة تاريخية ..ويحصدون أولى ميدالياتهم في الألعاب الآسيوية هانغجو 2022
تستخدم المضادات الحيوية في القضاء على البكتيريا، في حين أن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسات.
وتشير الدكتورة فاليريا شيفكو في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.
وتقول: "إن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل.
فقد يسبب تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، الإسهال وعدوى معوية شديدة
- التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد.
ويساهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر".
ووفقا لشيفكو، تؤكد الدراسات الحديثة أن العدوى الفيروسية هي أمراض تشفى من تلقاء نفسها