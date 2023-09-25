تعرف على العلامات الأولى لسرطان العين الأكثر شيوعا

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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هناك أنواع مختلفة من السرطانات التي يمكن أن تؤثر على العين، بما في ذلك سرطان الجلد العيني وسرطان الخلايا الحرشفية والورم الأرومي الشبكي وسرطان الغدد الليمفاوية.

ويمكن أيضا الإصابة بسرطانات الجلد المحيطة بالعين (سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان خلايا الجلد الحرشفية).

وكشفت الدكتورة نبيلة جونز، أخصائية البصريات والباحثة المشاركة في مجموعة مستشفيات Optegra للعيون، عن سرطان العين الأكثر شيوعا: سرطان الجلد العيني.

وأوضحت: "يمكن أن يحدث هذا في داخل العين (سرطان الجلد العنبي / المشيمي) أو في الخارج على الملتحمة، وهو غشاء يقع على الجزء الأبيض من العين".

وحذرت جونز من أنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض، ولكن العلامات الأولى يمكن أن تشمل ما يلي: - رؤية ضبابية.

- ومضات من الأضواء.

- منطقة مظلمة جديدة.

- ورم.

ومع تقدم السرطان، يمكن أن تستمر الكتل والبقع الداكنة في النمو. ويمكن أيضا أن تنتفخ العين وتصبح مشوهة وقد يحدث فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

وتابعت جونز: "هناك بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة (يمكن رؤية أضواء وامضة مع الصداع النصفي على سبيل المثال)".

ومع ذلك، من المهم جدا زيارة طبيب العيون المحلي أو الطبيب العام إذا كان لديك أي أعراض جديدة (مثل الأضواء الساطعة) أو أي علامات