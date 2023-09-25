تحذيرات طبية عاجلة من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد تعرف على العلامات الأولى لسرطان العين الأكثر شيوعا بعد الانقلاب العسكري.. فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر ثلاثية موراتا وغريزمان تصعق ريال مدريد تحذيرات من تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية في اليمن .. جفاف وفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر سيغير معالم الشرق الأوسط.. الممر التجاري الجديد يفيد بعض العرب وأمريكا ويضر دولة عربية تأهب رسمي وشعبي للاحتفال بثورة «26 سبتمبر» التي قامت ضد أسلاف الحوثيين من الأئمة بالتزامن مع أعياد سبتمبر وأكتوبر: صدور كتاب اليمن في مواجهة الإمامة للدكتور أحمد ردمان عن مركز نشوان الحميري مجلس شباب الثورة يحتفل بذكرى 26 سبتمبر في إسطنبول العرب يسجلون أول بصمة تاريخية ..ويحصدون أولى ميدالياتهم في الألعاب الآسيوية هانغجو 2022
هناك أنواع مختلفة من السرطانات التي يمكن أن تؤثر على العين، بما في ذلك سرطان الجلد العيني وسرطان الخلايا الحرشفية والورم الأرومي الشبكي وسرطان الغدد الليمفاوية.
ويمكن أيضا الإصابة بسرطانات الجلد المحيطة بالعين (سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان خلايا الجلد الحرشفية).
وكشفت الدكتورة نبيلة جونز، أخصائية البصريات والباحثة المشاركة في مجموعة مستشفيات Optegra للعيون، عن سرطان العين الأكثر شيوعا: سرطان الجلد العيني.
وأوضحت: "يمكن أن يحدث هذا في داخل العين (سرطان الجلد العنبي / المشيمي) أو في الخارج على الملتحمة، وهو غشاء يقع على الجزء الأبيض من العين".
وحذرت جونز من أنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض، ولكن العلامات الأولى يمكن أن تشمل ما يلي: - رؤية ضبابية.
- ومضات من الأضواء.
- منطقة مظلمة جديدة.
- ورم.
ومع تقدم السرطان، يمكن أن تستمر الكتل والبقع الداكنة في النمو. ويمكن أيضا أن تنتفخ العين وتصبح مشوهة وقد يحدث فقدان جزئي أو كلي للرؤية.
وتابعت جونز: "هناك بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة (يمكن رؤية أضواء وامضة مع الصداع النصفي على سبيل المثال)".
ومع ذلك، من المهم جدا زيارة طبيب العيون المحلي أو الطبيب العام إذا كان لديك أي أعراض جديدة (مثل الأضواء الساطعة) أو أي علامات