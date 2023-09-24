مجلس شباب الثورة يحتفل بذكرى 26 سبتمبر في إسطنبول

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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نظَّم مجلس شباب الثورة احتفالا بناسبة الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر في إسطنبول شاركه فيه عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين.

وقال عضو الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة عبد الرحمن باتيس، في كلمة للمجلس، إن الثوابت الوطنية من جمهورية ووحدة وديمقراطية هي كل متكامل، والتفريط بإحداها يعد خيانة لثورة سبتمبر المجيدة، وتضحيات أبطالها. وأشاد المجلس، خلال الفعالية التي أقيمت في إسطنبول، بالحالة الوطنية السبتمبرية اليقظة أمام مشروع الإمامة والاحتلال والتمزيق.

وقال إن صمود الجمهورية مرهون بالوعي الشعبي لمخاطر المشاريع الهدامة، وعدم التماهي معها. كم تضمن الحفل جلسة نقاش بعنوان "أدب وشِعر ثورة سبتمبر"، إدارها الشاعر والصحفي السوري ياسر الأطرش، استضاف فيها الكاتب الصحفي جمال أنعم، والكاتب والباحث زايد جابر.

تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والثقافية إلى جانب عدد من الوصلات الغنائية، التي تحاكي أحداث ثورة سبتمبر ورموزها.