بالتزامن مع أعياد سبتمبر وأكتوبر: صدور كتاب اليمن في مواجهة الإمامة للدكتور أحمد ردمان عن مركز نشوان الحميري مجلس شباب الثورة يحتفل بذكرى 26 سبتمبر في إسطنبول العرب يسجلون أول بصمة تاريخية ..ويحصدون أولى ميدالياتهم في الألعاب الآسيوية هانغجو 2022 صلاح يفاجئ جمهور ليفربول و يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي السفير بادي يدشن مبادرة لدعم الطلاب اليمنيين في قطر في تصريخ خاص لـ«مأرب برس».. رئيس جمعية الكشافة العرب «عمرو حمدي» يعبر عن انبهاره بـ«مأرب ونهضتها العمرانية» الرئيس العليمي يغادر نيويورك أول جامعة في اليمن للذكاء الاصطناعي بدعم كويتي حادثة اغتيال في جامعة ذمار ماذا يحدث داخل سفارة إيران في صنعاء؟
نظَّم مجلس شباب الثورة احتفالا بناسبة الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر في إسطنبول شاركه فيه عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين.
وقال عضو الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة عبد الرحمن باتيس، في كلمة للمجلس، إن الثوابت الوطنية من جمهورية ووحدة وديمقراطية هي كل متكامل، والتفريط بإحداها يعد خيانة لثورة سبتمبر المجيدة، وتضحيات أبطالها. وأشاد المجلس، خلال الفعالية التي أقيمت في إسطنبول، بالحالة الوطنية السبتمبرية اليقظة أمام مشروع الإمامة والاحتلال والتمزيق.
وقال إن صمود الجمهورية مرهون بالوعي الشعبي لمخاطر المشاريع الهدامة، وعدم التماهي معها. كم تضمن الحفل جلسة نقاش بعنوان "أدب وشِعر ثورة سبتمبر"، إدارها الشاعر والصحفي السوري ياسر الأطرش، استضاف فيها الكاتب الصحفي جمال أنعم، والكاتب والباحث زايد جابر.
تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والثقافية إلى جانب عدد من الوصلات الغنائية، التي تحاكي أحداث ثورة سبتمبر ورموزها.