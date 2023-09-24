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العرب يسجلون أول بصمة تاريخية ..ويحصدون أولى ميدالياتهم في الألعاب الآسيوية هانغجو 2022

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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افتتحت الإمارات رصيد العرب يوم الأحد في دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية، بفوز رياضييها بميداليتين في منافسات الجودو.

وفازت الإماراتية بشيرلت خرولودوي بالميدالية الفضية في وزن تحت 52 كلغ ومواطنها بايانمونخ نيرماندانخ ببرونزية وزن تحت 66 كلغ.

وخسرت خرولودوي من أصول منغولية في نهائي وزن تحت 52 كلغ أمام الأوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام.

وتعد ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات.

وفاز نيرماندانخ من أصول منغولية أيضا على الأوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية.

وهنأ رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، خرولودوي ونيرماندانخ على الميداليتين، متوقعا المزيد في الأوزان المختلفة.

وقال الدرعي "ما تحقق حتى الآن هو ثمار الاستعداد الجيد للدورة، والدعم الذي نلقاه من اللجنة الأولمبية الوطنية والقائمين على الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة".

وكان من المقرر أن تقام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغجو في العام الماضي، لكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس "كوفيد-19".

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