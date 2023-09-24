صلاح يفاجئ جمهور ليفربول و يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لفريقه ليفربول في شباك وست هام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أغرد.

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هذا الهدف، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته.

وحقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين: 15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021. 12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن