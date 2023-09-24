السفير بادي يدشن مبادرة لدعم الطلاب اليمنيين في قطر

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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دشن سفير بلادنا في العاصمة القطرية الدوحة الاستاذ راجح بادي مبادرة (يمن الإيمان) والهادفة الى مساعدة ودعم التحاق أبناء الجالية اليمنية بالتعليم الجامعي في الجامعات القطرية، والدولية الموجودة في قطر..

وذلك بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية وفي حفل التدشين القى السفير بادي كلمة ثمن فيها جهود القائمين على هذه المبادرة، الهادفة للإسهام في مساعدة الطلاب اليمنيين وصناعة جيل قادر على خدمة البلاد والارتقاء بها في مختلف المستويات.

واضاف نشكر اشقاءنا القطريين حكومة وشعبا ونقدر عاليا وقوفهم الى جانب اخوانهم اليمنيين ونشكر جهود الإخوة في جمعية قطر الخيرية على دعمهم ورعايتهم الطلاب اليمنيين.

وفي ختام الحفل قام السفير بادي بتكريم 40 طالبا وطالبة من أبناء جالية المتفوقين في الثانوية العامة.

حضر الحفل مسؤولون قطريين وعدد من أبناء الجالية اليمنية في قطر وممثلين عن جمعية قطر الخيرية.