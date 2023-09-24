في تصريخ خاص لـ«مأرب برس».. رئيس جمعية الكشافة العرب «عمرو حمدي» يعبر عن انبهاره بـ«مأرب ونهضتها العمرانية»

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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عبر رئيس جمعية الكشافة العرب، عمرو حمدي، الأحد، عن انبهاره بالنهضة العمرانية والتخطيط الحضاري، في مدينة مأرب (شرقي اليمن) والتي قال إنها "فاقت كل التوقعات".

وقال «حمدي» في تصريح خاص لـ«مأرب برس» «في الحقيقة العمران هنا جميل ومختلف، والتطور العمراني في مأرب مميز، والتخطيط مميز حيث تتمركز المصالح العامة والبنوك في مكان واحد».

وأضاف «حمدي» وهو مصري الجنسية «كنت متشوق لزيارة من زمان، وتشرفت بوجودي في مأرب وهذا كان حلم من أحلام حياتي تحقيق أخيرا والحمد لله، وحقيقة فاقت كل التوقعات. أحيي مأرب على كرم أهلها».

وعن أهداف زيارته لـ«مأرب»، أشار رئيس جمعية الكشافة العربية، إلى أن لزيارته أهداف عدة ك، في مقدمتها «مشاركة اليمنيين احتفالهم بذكرى الثورة وإيقاد شعلة 26 سبتمبر»، حدو قوله.

وأشار أيضا إلى أن زيارته تهدف لـ«دعم الجمعية وتفعيل دور الكشافة في مأرب»، مؤكدا أن الكشافة اليمنية «عملت جهود كبيرة في الفترة الماضية ولم تختفي عن الساحة العالمية، رغم الظروف التي تمر بها اليمن، نحييهم على قدرتهم على التكيف مع الأوضاع، والأداء الكشفي المميز».