الرئيس العليمي يغادر نيويورك

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غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي نيويورك اليوم الاحد وقالت وكالة سبأ انه انهى نقاشاته الرفيعة في مدينة نيويورك ضمن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة.
والقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة الجمهورية اليمنية الى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، مخاطبا فيها المجتمع الدولي حول تطورات الحالة اليمنية، والتدخلات المطلوبة لاحتواء الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
كما احاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قادة العالم بمستجدات جهود السلام بما في ذلك المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ورؤية المجلس والحكومة بشأن الاستحقاقات الموضوعية لتحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يضمن استعادة مؤسسات الدولة ويمنع تجدد جولات الحرب والدمار.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، أجرى فخامة الرئيس ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، والوفد المرافق لقاءات ثنائية، ونقاشات رفيعة المستوى، شملت رؤساء حكومات، ودبلوماسيين، وفاعلين إقليميين ودوليين، فضلا عن لقاء مفتوح بقيادات وممثلين عن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.
كان في وداع الرئيس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.