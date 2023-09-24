حادثة اغتيال في جامعة ذمار

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قالت مصادر محلية أن طالب طب قُتل اليوم الأحد في إحدى المستشفيات الحكومية في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واوضحت إن الدكتور "جمعان عبدالكريم السامعي" قتل برصاص مسلح داخل مستشفى الوحدة التعليمي التابع لجامعة ذمار، الذي يعمل فيه.
المصادر. اشارت الى أن أجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القاتل الذي يعمل حارسا في المستشفى واحالته إلى الجهات المختصة لاجراء التحقيقات ومعرفة دوافع الجريمة.