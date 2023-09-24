معرض صور أمام البرلمان الأوروبي يفضح انتهاكات الحوثيين

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نظم امام مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، معرضا للصور حول انتهاكات مليشيات الحوثي الارهابية لحقوق الإنسان في اليمن.

احتوى المعرض الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، ومنظمة ميون لحقوق الإنسان، ومؤسسية تمكين، على عشرات الصور واللوحات التي تكشف جانباً من انتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدنيين وتجنيد الاطفال، وعرض قصص مؤلمة عن حجم الدمار والمعاناة التي تعيشها مدينة تعز المحاصرة منذ 9 سنوات.

ويهدف المعرض، إلى وضع الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين في أوروبا في صورة حقائق الوضع الإنساني في اليمن .

وعبر زوار المعرض من مختلف الجنسيات وخاصة المهتمين بحالة حقوق الإنسان، عن حزنهم لما وصل اليه الوضع في اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسة الدولة.