الصين تعلن لأول مرة إقامة شراكة استراتيجية مع دولة عربية النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في شهر.. وبرنت عند 93.3 دولار توقعه جديدة من العالم الهولندي.. إليك المناطق التي سيضربها زلزال مروع خلال الساعات القادمة حفل زفاف جماعي لـ 1000 عريسا وعروسا في المخا بمحافظة الحديدة برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة عناصر مسلحة تداهم منزل مسؤول من أبين وتختطف نجله حضور جماهيري كبير في حفل كرنفالي سبتمبري بالعيد"الـ61" أقامتة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية لمديرية نهم صنعاء ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن روسيا : الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر" مليشيا الحوثي تهاجم مخيمات المهمشين في ذمار
استقرت أسعار النفط عند التسوية ، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.3 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. إعلان فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل.
وهبط الخام 0.03% خلال الأسبوع، أول تراجع منذ أربعة أسابيع، وفق "رويترز". رئيس "أرامكو": فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق طاقة أرامكورئيس "أرامكو": فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات