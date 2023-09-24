حفل زفاف جماعي لـ 1000 عريسا وعروسا في المخا بمحافظة الحديدة برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة عناصر مسلحة تداهم منزل مسؤول من أبين وتختطف نجله حضور جماهيري كبير في حفل كرنفالي سبتمبري بالعيد"الـ61" أقامتة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية لمديرية نهم صنعاء ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن روسيا : الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر" مليشيا الحوثي تهاجم مخيمات المهمشين في ذمار 5 علامات تشير إلى السكتة الدماغية 7 طرق لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ السعودية في الأمم المتحدة.. نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة
شهدت مدينة المخا مساء امس السبت، حفل فني وغنائي ضمن فعاليات العرس الجماعي واحتفالات شعبنا بالعيد الـ61 للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر.
واحيا الحفل الفني الذي استمر يومين عددا من نجوم الغناء اليمني وفرق فنية متنوعة وصلت من عدة محافظات تمثل مختلف ألوان الفنون اليمنية والفلكلور الشعبي.
وكان العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنيةدشن صباح امس السبت ، فعاليات العرس الجماعي الثاني واحتفالات عيد الثورة، ، من مسرح شواطئ المخا والتقط الصور التذكارية مع العرسان الذين يجسدون لوحة وطنية ويشمل العرس الجماعي الثاني 1000 عريس وعروس بينهم عفاش طارق بدعم من العميد طارق صالح، بهدف تيسير الزواج للشباب ومساعدتهم في تكوين أسر ناجحة.