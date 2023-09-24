حفل زفاف جماعي لـ 1000 عريسا وعروسا في المخا بمحافظة الحديدة برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة عناصر مسلحة تداهم منزل مسؤول من أبين وتختطف نجله حضور جماهيري كبير في حفل كرنفالي سبتمبري بالعيد"الـ61" أقامتة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية لمديرية نهم صنعاء ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن روسيا : الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر" مليشيا الحوثي تهاجم مخيمات المهمشين في ذمار 5 علامات تشير إلى السكتة الدماغية 7 طرق لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ السعودية في الأمم المتحدة.. نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة
حول نادي برشلونة تأخره أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبادر سيلتا بالتسجيل في الدقيقة 19 بهدف من توقيع يورغن لارسن، وضاعف أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة بحلول الدقيقة 76.
وانتفض برشلونة في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق 81، 85، و89.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن جيرونا، في انتظار نتيجة مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة غدا الأحد، بينما توقف رصيد سيلتا عند أربع نقاط في المرتبة الـ17.