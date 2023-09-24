عناصر مسلحة تداهم منزل مسؤول من أبين وتختطف نجله

الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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داهمت عناصر مسلحة منزل نائب مدير عام مالية أبين السابق عبده ناجي الواقع في منطقة العريش التابعة لمديرية خور مكسر، شرق عدن، واعتقلت نجله.

وقالت مصادر محلية، إن تابعة للمجلس الانتقالي داهمت منزل عده ناجي، واعتقلت نجله بدلاً عنه كونه لم يكن متواجدا اثناء الاقتحام في المنزل قبل ان تطلق سراحه لاحقا بضمانة إحضار والده.

ووفقا للمصادر، فإن المداهمة جاءت على خلفية قضية منظورة أمام القضاء بينه وبين محافظ محافظة أبين أبوبكر حسين سالم بسبب عهدة مالية. يذكر أن القاضي أمراً بكف خطاب وعدم اعتراض ناجي كون القضية منظورة أمام القضاء.