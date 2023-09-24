حفل زفاف جماعي لـ 1000 عريسا وعروسا في المخا بمحافظة الحديدة برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة عناصر مسلحة تداهم منزل مسؤول من أبين وتختطف نجله حضور جماهيري كبير في حفل كرنفالي سبتمبري بالعيد"الـ61" أقامتة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية لمديرية نهم صنعاء ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن روسيا : الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر" مليشيا الحوثي تهاجم مخيمات المهمشين في ذمار 5 علامات تشير إلى السكتة الدماغية 7 طرق لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ السعودية في الأمم المتحدة.. نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة
داهمت عناصر مسلحة منزل نائب مدير عام مالية أبين السابق عبده ناجي الواقع في منطقة العريش التابعة لمديرية خور مكسر، شرق عدن، واعتقلت نجله.
وقالت مصادر محلية، إن تابعة للمجلس الانتقالي داهمت منزل عده ناجي، واعتقلت نجله بدلاً عنه كونه لم يكن متواجدا اثناء الاقتحام في المنزل قبل ان تطلق سراحه لاحقا بضمانة إحضار والده.
ووفقا للمصادر، فإن المداهمة جاءت على خلفية قضية منظورة أمام القضاء بينه وبين محافظ محافظة أبين أبوبكر حسين سالم بسبب عهدة مالية. يذكر أن القاضي أمراً بكف خطاب وعدم اعتراض ناجي كون القضية منظورة أمام القضاء.