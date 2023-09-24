الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت السلطة المحلية والمقاومة الشعبية بمديرية نهم صنعاء ، الجمعة 22/سبتمبر /أيلول، حفلاً خطابيا وفنيا في مدينة مأرب احتفاء بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26سبتمبر المجيدة ، بحضور محافظي محافظات و قيادات عسكرية ومدنية واجتماعية واعضاء مجلس نواب وحشد من ابناء المديرية كبير وقبائل نهم .

وخلال الحفل الجماهيري القى رئيس مجلس مقاومة نهم الشيخ زيد علي الشليف كلمة اكد من خلالها المضي على درب الثوار الاحرار ورفض اي سلام مشوة ودعا الشليف خلال في كلمتة الى سلام حقيقي يعيد للشعب حريته وكرامته.

وأضاف الشليف من اراد السلم فنحن طلاب سلم ومن اراد الحرب فنحن اهل للحرب وجاهزين لخوض معركة التحرير .

من جانبة تحدث رئيس المجلس الاعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق في كلمة له أكد فيها ،ان ثورتي سبتمبر واكتوبر من أعظم الثورات في التاريخ لانهما قاما ضد أعتى نظامين غاشمين الامامة الكهنوتية والاستعمار البريطاني واشادالحنق بالتضحيات التي قدمتها قبيلة نهم في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي ".

مؤكدا ان قبيلة نهم قدمت قوافل من الشهداء وعلى رأسهم قائدها الشهيد محمد الحرملي وماتزال تسكب الدماء ولن تبخل يوما من أجل الوطن

وأشار الحنق ان الامامة انذاك جعلت من قبائل صنعاء خداما لها بحسب رسائلهم الموجهة لابنائها انذاك في عهد الامامة البائد وهاهي الامامة الجديدة تريد ان تعيد ثوب الامامة ولكن هيهات لها ان تصل لمبتغاها

ولفت ان ثورة سبتمبر هي ثورة العلم وثورة الاسلام وثورة وثورة الكرامة والحرية والعدالة والوظيفة وجاءت بالديمقراطية فهمي ثورة لم تميز بين أحد وليعلم ابناء اليمن اننا نقاتل الشيعة والمشروع الايراني وباذن الله سنهزم هذا المشروع

من جانبة تحدث الشيخ عايض عصدان وكيل محافظة صنعاء ان ثورة السادس والعشرين من سبتمير هي أم الثورات اليمنية اليمنية وهي نتيجة لنضالات وتضحيات استمرت لسنين طويلة وعلى حين غفلة عاد الكهنوت ليطل برأسة من جديد ووقفتم انتم ايها الابطال ومعكم كل الشرفاء الاحرار امام هذه العصابة المارقة ولقنتموها دروس منقطعة النظير التي لاينام الشهداء في قبورهم حتى يتحقق ما خرجوا من أجله وهي استعادة الدولة والعاصمة صنعاء.

وأكد أن التضحيات التي يجترحها اليوم جيل الأحفاد في معركة إستعادة الدولة اليمنية وتحرير كل شبر باليمن من المليشيا الكهنوتية الحوثية وصولا إلى الهدف الأسمى وإعلاء راية الجمهورية هي ذاتها التضحيات التي قدمها أبطال سبتمبر وأكتوبر في الماضي".

الى ذلك قال الشيخ عبدالوهاب معوضة في كلمة له ،ان الاحتفاء ياتي تجديدا للعهد من قبل أجيال الثورة للمضي على درب الثوار واستكمال تحقيق الاهداف التي رسموها للثورة والحفاظ على منجزاتها والدفاع عنها وعن الهوية الوطنية".

وأكد خلال كلمتة أن محافظة مأرب هي التي حافظت على الجمهورية من السقوط مرة أخرى من قبل الاماميين الجدد .

وأكد معوضة ان اليمنيين اهملوا هذه الثورة ولم تعطى حقها في التعليم لتعرية الامامة وما ارتكبتة من جرائم مما جعل الامامة الجديدة تعود بوجهها القبيح ،ولولا صمود الابطال والاحرار امام صلف المليشيا وغرورها وسكبت الدماء والتصدي للمليشيا الارهابية واوضح ان المليشيات تستخدم الكثير من التكهنات والاساليب الاجرامية فتاريخها حافل بالجرائم الارهابية والمذابح .

واختتم البرلماني عوضة كلمتة بدعوة ابناء اليمن لتناسي الخلافات وتوحيد الصفوف لكي يستاصل اليمنيون هذا الورم الخبيث.

وفي كلمة المرأة تحدث الاستاذة بشرى الجرادي عن دور المرأة النضالي واشتراكها مع اخيها الرجل من اجل تحقيق الانجاز العظيم مؤكدة ان المرأة كانت تشارك الثوار بمختلف محطات نضالاتهم، واخرها وقوفها خلف ابطال الجيش الوطني لمساندتهم في معركتهم الوطنية ضد مليشيا الحوثي".

تقرير #أحمد حوذان