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ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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عقدت ورشة تأهيلية لعدد 20 كادر يمني يمثلون عددا من الجهات الحكومية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان.

 

وتركز الورشة على تدريب وتأهيل المشاركين في مجال تعزيز شفافية النظام المالي وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال .

 

وتأتي الورشة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن 2020-2023 م.

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