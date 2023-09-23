حضور جماهيري كبير في حفل كرنفالي سبتمبري بالعيد"الـ61" أقامتة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية لمديرية نهم صنعاء ورشة تأهيلية لتعزيز شفافية النظام المالي اليمني في الأردن روسيا : الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر" مليشيا الحوثي تهاجم مخيمات المهمشين في ذمار 5 علامات تشير إلى السكتة الدماغية 7 طرق لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ السعودية في الأمم المتحدة.. نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة شبوة.. مقتل شخصين وسط فوضى أمنية كبيرة تشهدها المحافظة مخاوف من تكرار كارثة درنة الليبية في عدن برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، إن الولايات المتحدة وآخرين "في حالة حرب مباشرة معنا"، عندما سأله أحد الصحفيين عن النقطة التي تصبح فيها الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا مقابل صراع بالوكالة.
وقال لافروف: "لذلك يمكنك أن تسمي هذا كما تريد لكنهم في حالة حرب مباشرة معنا. يمكننا أن نطلق عليها حرب هجينة لكن هذا لا يغير الواقع"، مضيفا "إنهم منخرطون فعليًا في الأعمال العدائية معنا باستخدام الأوكرانيين كمغذيوأضاف وزير الخارجية الروسي إن الأمريكيين والبريطانيين والعديد من الآخرين "يشنون حربًا" ضد روسيا ويشاركون في أعمال عدائية ضد البلاد.
وقال لافروف إن الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بتسليم كميات متزايدة من الأسلحة، كما تستخدم هذه الدول الأقمار الصناعية العسكرية وطائرات الاستخبارات ضد روسيا.
وذكر وزير الخارجية الروسي أن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية "لا تساعد فقط في تحديد الأهداف والغايات، ولكنها تظهر أين تعمل دفاعاتنا الجوية المضادة حتى يتمكنوا من المساعدة في المرة القادمة".