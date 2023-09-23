5 علامات تشير إلى السكتة الدماغية

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نجح علماء روس من جامعة بيلغورود، في تحديد وجود صلة بين تسلسل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين الصدمة الحرارية وخصائص الدورة والتعافي من السكتة الدماغية، وهو ما سيساعد على التنبؤ بمسار المرض وعلاجه. وأوضحوا في بحث نشر في مجلة «جينيس»، أن هذه الحالة يمكن أن تعزى إلى عوامل وراثية. وتشير دراسات إلى خمس علامات تشير للسكتة الدماغية، يجب طلب الرعاية الطارئة على الفور عند الشعور بها: خدر (تنميل)، أو ضعف في الوجه ضعف الذراع أو الساق في جانب واحد صعوبة في التحدث أو الفهم صعوبة في الرؤية في كلتا العينين أو إحداهما صعوبة في المشي، والدوخة