شبوة.. مقتل شخصين وسط فوضى أمنية كبيرة تشهدها المحافظة

السبت 23 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل شخصان في حادثتين منفصلتين بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن شابا يُدعى (صالح علي سالم لقرن القميشي)، قتل مساء أمس، برصاص مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة "هدى" بمديرية حبان، جنوب شرق شبوة.

وأشارت إلى أن الحادثة على علاقة بقضية ثأر سابقة. وفي مديرية مرخة العليا، أقدم المواطن "عبدالله القبالي" على قتل نجله "علي" البالغ من العمر 19 عاماً في منطقة "مخوار"، إثر خلاف نشب بينهما، أمس الأول.